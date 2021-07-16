С 18 июля все резиденты Украины смогут беспрепятственно въезжать в Германию, куда раньше пускали только полностью привитых от коронавируса и тех, кто мог обосновать исключительные основания для въезда.

Об этом сообщает правительство Германии.

Начиная с 18 июля все резиденты Украины смогут беспрепятственно посещать Германию. Лицо считается резидентом конкретной страны, если постоянно проживает там не менее шести последних месяцев, указано на сайте министерства.

Кроме Украины и Саудовской Аравии, в этом списке находятся 26 стран мира. Въезд с других третьих стран, которые не являются в этом списке, разрешен только в том случае, если человек, в них проживает, полностью привит от коронавируса, или если ее пребывания на территории ФРГ обоснованно уважительными причинами.

Внесение страны в перечень таких, из которых разрешено въезжать, не освобождает путешественников от обязанности предоставлять актуальной отрицательный тест на коронавирус. Страны-члены ЕС могут также требовать самоизоляцию и повторный тест.

Ранее мы писали о том, что с 25 июня границы Германии были открыты для тех, кто прошел полный цикл вакцинации от Covid-19 препаратами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам. Таким образом, въехать в Германию могли те, кто прошел полный цикл вакцинации от коронавируса препаратами, которые указаны на интернет-странице Института Пауля Эрлиха.

Также власти Германии и Франции решили ужесточить правила въезда для граждан Российской Федерации из-за ситуации с коронавирусом "Дельта".