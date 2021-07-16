В субботу, 17 июля, в Украине будет жаркая погода. Местами пройдут дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются во всех областях, кроме Юга и Центра, где погода будет солнечной, +35 градусов. Ветер будет северо-восточным, его скорость будет достигать от 3 до 8 м/с днем ​​и ночью.

На Востоке страны синоптики обещают местами сильные дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +33, а ночью опустятся до +22.

В западных областях пройдет ливень во всех регионах, кроме Черновицкого. Температура будет колебаться в пределах +30…+33 днем ​​и +18…+20 ночью.

На Севере также ожидается дождь и облачность. Температура воздуха от +31 до +33 днем ​​и от +19 до +21 ночью.

Южный регионы охватит сухая и жаркая погода. Температура будет колебаться +33…+35 днем ​​и +20…+23 ночью.

В столице завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Дневная температура составит от +32 до +34, ночная — от +21 до +23.

Напомним, ранее в ГСЧС предупредили об угрозе пожаров по всей территории, а на западе - о риске выхода рек из берегов из-за ливней.

Также мы писали, что сегодня в Украину прорвутся кратковременные дожди, но это не спасет от жары.