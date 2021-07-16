В организм человека 80% нитратов попадают с овощами, однако избыточное количество нитратов в организме может превратиться в нитриты, которые несут вред. Одним из последствий может стать риск возникновения онкозаболеваний из-за потребления нитритов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Нитраты - это соли азотной кислоты, которые хорошо растворяются в воде и содержатся в почве. Обычно в наш организм они попадают с овощами или переработанными мясными изделиями, если мы их потребляем.

Для растений нитраты важны для нормальной жизнедеятельности.

В наш организм 80% нитратов попадают с овощами. ВОЗ рекомендует употреблять не более 3,7 мг на кг вашего веса. Больше всего нитратов содержится в шпинате, сельдерее, листовой капусте и столовой свекле - в среднем 1000-1500 мг на кг продукта. Меньше вредных солей имеют лук, перец, баклажаны и зеленый горошек.

Не следует забывать о поступлении нитратов с питьевой водой, особенно из источников децентрализованного водоснабжения.

В допустимых нормах нитраты не вредят организму, если у человека нет проблем со здоровьем. Однако избыточное количество нитратов в организме может превратиться в нитриты, которые действительно вредят нам. Нитрит в крови может реагировать с гемоглобином (который переносит кислород к тканям организма) и уменьшать способность гемоглобина переносить кислород.

Польза от потребления овощей доказана многими международными и национальными исследованиями, однако риск возникновения онкозаболеваний из причин потребления нитритов недостаточно исследован.

Уменьшить количество нитратов в овощах поможет вываривания. За 40-50 минут количество нитратов уменьшается примерно на 40-80%.

Нитрат-Тесторе не всегда исправно работают, поскольку учитывают и другие соли в продукте: фосфаты или натриевые. Погрешность измерений может достигать почти 1000%. Определить точное количество нитратов можно только в лабораторных условиях.

При покупке овощей и фруктов учитывайте место продажи, интересуйтесь у продавца о месте выращивания. Если покупаете на рынке, попросите разрешение лаборатории Держпродспоживслужбы. Такой документ выдается только на конкретный день продажи.

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