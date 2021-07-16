В Украине собираются ужесточить требования для въезда граждан из пяти стран, включая РФ и Беларусь, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Речь идёт о тех странах (у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жёсткие ограничения ставить к этим странам), непосредственно где бушует (индийский штамм): это Индия, Беларусь, Россия и ещё две страны ЕС", — заявил он.

По его словам, Киев будет "ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать".

Также он не исключил, что правительство примет "дополнительные меры" по этим странам.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве стартовала подготовка к третьей волне эпидемии коронавируса. В частности, предполагается проработать вопрос увеличения количества реаниматологических коек в больницах Киева, которые определены для приема больных с подозрением на коронавирус.

Кроме того, в Киеве из-за третьей волны коронавируса могут вернуть пропуска на транспорт. Теперь они будут электронными.