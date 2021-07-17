Судья Конституционного суда Александр Литвинов считает, что решение КС о законности тотальной украинизации принято неполномочным составом, так как участие двух судей в заседании было заблокировано. Поэтому легитимность вердикта сомнительна.

Об этом Литвинов написал в отдельном мнении по поводу решения, обнародованном на сайте Конституционного суда.

По мнению Литвинова, судей Александра Тупицкого и Александра Касминина искусственно не допускали к работе и заседаниям органа. А это значит, что есть вопросы в легитимности решения.

"Есть основания для сомнения в легитимности решения органа конституционной юрисдикции в деле, которое имеет важнейшее значение для народа Украины - граждан всех национальностей", - написал Литвинов.

Как он уверен, искусственный недопуск судей к работе ставит под вопрос все дальнейшие решения суда.



"Создание любых искусственных условий, в частности, при которых будет происходить посягательство на какие-либо юридические гарантии судьи Конституционного суда, в том числе путём создания условий для невозможности участия функционировании органа конституционной юрисдикции или другим способом, непременно будет иметь влияние на полномочность состава Большой палаты Конституционного суда и как следствие - на легитимность принимаемых решений, что фактически приведёт к искажению сути конституционного контроля и нивелированию назначения органа конституционной юрисдикции", - считает судья КС.

Ранее "Страна" приводила ключевые положения из резонансного решения КС по поводу тотальной насильственной украинизации.

Самое удивительное из них о том, что суд отказал русскоязычным гражданам Украины в праве на юридическую защиту, так как "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом".