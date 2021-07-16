Украина определила 137 видов полезных ископаемых, на добычу которых будут выдавать лицензии под особым контролем.

Об этом во время брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил секретарь Алексей Данилов.

"Определены 137 видов сырья, полезных ископаемых, которые будут под особым контролем нашего государства. Со стороны государства будут более тщательно выдаваться лицензии", - рассказал Данилов.

По его словам, такая инициатива поможет понять, где находятся недра, кто ими пользуется и сколько платит в бюджет.

Напомним, что 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 19 компаний, которые имеют отношении к пользованию недрами и теперь автоматически теряют лицензии на недропользование в Украине.

25 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие принятого 19 марта 2021 года решения Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии дел в сфере недропользования".

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