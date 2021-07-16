На СНБО решили усилить контроль за добычей 137 видов полезных ископаемых
Украина определила 137 видов полезных ископаемых, на добычу которых будут выдавать лицензии под особым контролем.
Об этом во время брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил секретарь Алексей Данилов.
"Определены 137 видов сырья, полезных ископаемых, которые будут под особым контролем нашего государства. Со стороны государства будут более тщательно выдаваться лицензии", - рассказал Данилов.
По его словам, такая инициатива поможет понять, где находятся недра, кто ими пользуется и сколько платит в бюджет.
Напомним, что 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 19 компаний, которые имеют отношении к пользованию недрами и теперь автоматически теряют лицензии на недропользование в Украине.
25 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие принятого 19 марта 2021 года решения Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии дел в сфере недропользования".
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