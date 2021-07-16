Сегодня в ходе заседания СНБО заявили о появлении в декларациях графы про гражданство других стран. С принятием соответствующего закона данное требование будет обязательным всех, вне зависимости от статуса.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время заседания.

"На сегодняшний день, все люди, которые заполняют декларацию по закону о предотвращении коррупции, там обязательно будет добавлена графа о том, имеют ли эти люди гражданство других страны или вид на жительство в той или иной стране", - заявил Данилов.

По его словам, эта графа будет обязательной для заполнения. Данилов добавил, что "таких людей примерно 1 млн".

"И если Верховная Рада примет закон об олигархах, то они так же должны заполнять декларацию и указывать другое гражданство", - добавил Данилов.

Добавим, что процедура двойного гражданства, согласно международному праву, должна осуществляться таким образом. Власти одной страны - допустим, Украины - должны подписать соответствующий договор с другой страной - допустим, Польшей. В нем прописывается, что граждане обеих стран могут иметь оба паспорта. Такие люди называются бипатридами. В соглашении для них прописываются ряд условий. Например, если человек отслужил в армии Украины, он уже не будет служить в польской армии. И так далее.

В отсутствии такого договора, если украинец получит паспорт другой страны, гражданство для него называется не двойным, а вторым. И свое украинское гражданство на территории иностранного государства ему все равно придется скрывать. Что касается России, украинские граждане, которые получают паспорт РФ, по российским законам считаются только их гражданами.

Ранее мы писали о том, что в Украине собираются придерживаться либеральной политики в отношении двойного гражданства с дружественными странами, но ввести ограничения для депутатов и чиновников. Однако, исключением стала Российская Федерация.

Также напомним, что в начале марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 26 февраля 2021 "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".