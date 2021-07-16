На Банковой пообещали в ближайшее время обнародовать дату визита Зеленского в США
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что согласование даты визита президента Украины в Вашингтон находится на финальном этапе. Офис главы государства сообщит эту дату в ближайшее время.
Об этом Никифоров сказал 16 июля во время брифинга, транслировавшегося в Фейсбуке Офиса президента.
"Сейчас все согласования и приготовления на финальном этапе. В ближайшие дни сообщим дату предстоящего визита Зеленского в США", - пообещал пресс-секретарь.
Напомним, Зеленского пригласил в Вашингтон глава Белого дома Джо Байден во время телефонного разговора лидеров стран, который состоялся 7 июня.
Вскоре после этого в украинском МИД заявили, что Байден и Зеленский на встрече обсудят привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе.
Через месяц после приглашения дата визита все еще была неизвестна - американская сторона только предложила примерный срок, конец июля.