Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что согласование даты визита президента Украины в Вашингтон находится на финальном этапе. Офис главы государства сообщит эту дату в ближайшее время.

Об этом Никифоров сказал 16 июля во время брифинга, транслировавшегося в Фейсбуке Офиса президента.

"Сейчас все согласования и приготовления на финальном этапе. В ближайшие дни сообщим дату предстоящего визита Зеленского в США", - пообещал пресс-секретарь.

Напомним, Зеленского пригласил в Вашингтон глава Белого дома Джо Байден во время телефонного разговора лидеров стран, который состоялся 7 июня.

Вскоре после этого в украинском МИД заявили, что Байден и Зеленский на встрече обсудят привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе.

Через месяц после приглашения дата визита все еще была неизвестна - американская сторона только предложила примерный срок, конец июля.