В Украине уже циркулируют новые штаммы коронавируса "Дельта" и "Лямбда", в связи с этим в стране будут введены новые ограничительные меры, которые связаны с массовыми мероприятиями.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 16 июля.

В ходе заседания СНБО был рассмотрен вопрос коронавируса. Данилов анонсировал новые карантинные меры, которые будут связаны с массовыми мероприятиями. О них объявит министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Вы знаете, что появились два новых штамма "Дельта" и "Лямбда", которые на сегодняшний день вызывают у нас беспокойство распространения на территории нашей страны. Был заслушан министр здравоохранения господин Ляшко и в ближайшее время Кабинет министров примет дополнительные меры реагирования на эту угрозу, потому что это очень опасно. Потому что, как вам известно, к пребольшому сожалению, они уже касаются не только взрослого населения - они касаются и детей", - сказал Данилов.

Напомним, власти Киева уже начинают готовиться к третьей волне эпидемии коронавирусной инфекции. В частности, предполагается проработать вопрос увеличения количества реаниматологических коек в больницах Киева, которые определены для приема больных с подозрением на коронавирус. Руководители больниц города, включенных во вторую волну госпитальных баз приема больных коронавирусом, должны подготовить медицинские учреждения для приема пациентов во время третьей волны эпидемии. Также они должны обеспечить подключение к кислороду, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Мы также писали о том, что коронавирус не является основной причиной смерти среди украинцев на данный момент, но каждая девятая смерть за январь - апрель 2021 года происходила из-за него. Кроме того, за последний год ощутимо выросло число смертей от других заболеваний, ассоциированных с ковидом.

Кроме этого, по состоянию на утро пятницы, 16 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 737 человек. Умерли за отчетные сутки 17 человек (с начала эпидемии 52 702 пациента).