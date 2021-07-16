Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет ввел санкции против девяти украинцев, которые находятся под санкциями США. Фамилии этих граждан он не назвал, но сказал, кого там нет.

Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания в пятницу.

"Кто эти девять человек? - Это не секрет, вы скоро увидите, у меня со мной списка нет", - сказал Данилов.

Позже он уточнил, что там нет Андрея Деркача, Игоря Коломойского и Александра Дубинского.

Напомним, 5 марта Вашингтон, в связи с обвинениями в коррупции, ввел санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Ранее, 11 января, США ввели санкции против семерых граждан Украины, среди которых был и народный депутат Александр Дубинский. Причиной было названо вмешательство в американские выборы президента. После введения санкций Дубинского исключили из пропрезидентской фракции "Слуга народа", а затем и из одноименной партии.

10 сентября 2020 после публикаций "пленок Деркача", на которых были записи разговоров бывшего президента Украины с Джо Байденом, США внесли Деркача в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента.

Ранее Данилов заявлял, что Украина не реагирует на санкции США против олигарха Игоря Коломойского и народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача, потому что не получила от Вашингтона соответствующих документов.