Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент совершил поездку в Донецкую область. Он побывал в Краматорске и Славянске, в последнем дал интервью украинскому сайту "Новости Донбасса". Причем отвечал на вопросы журналистки на русском языке.

Запись беседы появилась 16 июля на Ютуб-канале "Новостей Донбасса".

Во время интервью американский дипломат обозначил приоритетные для Вашингтона направления двусторонних отношений США и Украины и высказал свое мнение о путях для установления мира на Донбассе, необходимости менять Минские соглашения, месте Донбасса в повестке встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского, статье главы Кремля Владимира Путина об Украине, назначении посла США в Украине и газопроводе "Северный поток - 2".

Интересно, что с журналисткой Кент общался без своего традиционного галстука-бабочки.

Напомним, на днях заместитель помощника государственного секретаря США временно возглавил посольство в Украине, пока его предшественница Кристина Квин отбыла в Соединенные Штаты.

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