Народная артистка Украины Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) впервые за несколько лет даст два концерта в Украине. Выступления артистки состоятся 16 и 17 августа в одесском ночном клубе "Итака". Стоимость билетов стартует от 900 гривен, а самые дорогие стоят 7.5 тысяч гривен.

Афиша мероприятия появилась на сайте заведения.

Каролину давно не любят украинские националисты из-за того, что она фактически живет и часто выступает в России. Однако 42-летняя поп-дива их не опасается.

Одесские шоу станут первыми выступлениями Каролины на родине с 2017 года (если не считать сборных концертов на телеканале "Интер"). В том году артистку "тайком провели на концерт по случаю 15-летия балета Freedom во Дворце "Украина", напомнил канал.

А последние большие сольники Ани Лорак в Украине и вовсе состоялись 26 и 27 ноября 2014 года.

Как рассказывала "Страна", зимой глава Минкульта Александр Ткаченко допустил, что у Ани Лорак могут отобрать звание народной артистки Украины.

А весной Каролина попала в скандал с продюсером Константином Меладзе, артисты которого свободно приезжают в Украину, хотя композитор тоже живет в России. Лорак обвинила влиятельного продюсера в домогательствах.