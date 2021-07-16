После прививки от коронавируса, при условии хорошего самочувствия, можно не ограничивать занятия спортом. Противопоказаний об употреблении алкоголя до или после прививки тоже нет, при условии его умеренного количества. Большие дозы алкогольных напитков могут подавить иммунную систему, что, в свою очередь, может ослабить иммунный ответ на вакцину.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на свой странице в Facebook.

В Министерстве здравоохранения ответили на самые популярные вопросы украинцев о том, что следует делать до или после вакцинации от коронавируса, а от чего напротив - лучше воздержаться.

Можно ли летать на самолете после прививки?

Путешествовать самолетом можно, не видят оснований для беспокойства о том, что прививка может как-то вызвать тромбозы во время авиаперелетов.

Можно ли мочить место прививки и принимать душ?

После вакцинации можно принимать душ или ванну, не запрещается мочить место укола. Но, во избежание лишнего раздражения, во время или после купания нельзя тереть место прививки.

Можно ли употреблять алкоголь до или после вакцинации от коронавируса?

В Минздраве рассказали, что на данный момент нет оснований считать, что употребление умеренных доз алкоголя влияет на эффективность вакцинации. В то же время, большие дозы спиртного подавляют работу иммунной системы, что может ослабить иммунный ответ на вакцину.

Есть ли ограничения физической активности после вакцинации?

При условии, что нет сильной реакции на прививку от коронавируса и человек чувствует себя хорошо, занятия спортом ограничивать не нужно.

Можно ли есть жирную еду до или после прививки?

Вакцинация от коронавируса не должна никак влиять на режим питания. При этом в МОЗ напомнили, что жирная пища может быть причиной плохого самочувствия, болей в животе и тошноты.

Напомним, Минздрав планирует поощрять украинцев за вакцинацию.

Также сообщалось, что в Минздраве не исключают решения о допуске в рестораны и ТРЦ только вакцинированных украинцев.