Вертолет Ми-8 с пассажирами и экипажем самолета Ан-28, который совершил грубую посадку, вылетел в Томск.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Всех пассажиров, в том числе экипаж, эвакуируют бортом Ми-8 в Томск. В аэропорту их ждут медики и психологи", - сказал в МЧС.

Напомним, сегодня в России под Томском пропал с радаров пассажирский авиалайнер Ан-28. Позже стало известно, что борт мог потерпеть крушение в Томской области сразу после взлета. В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров данного авиалайнера. Однако, некоторое время спустя, в Томской области обнаружили пропавший ранее с Ан-28. В МЧС РФ заявили, что авиалайнер совершил жёсткую посадку. При этом все пассажиры выжили.

Также в сети появились фотографии авиалайнера после инцидента. Борт в результате жесткой посадки перевернулся, от удара об землю сильно пострадали стойки шасси. Все 19 пассажиров целы и едут в Томскую больницу. По информации "Интерфакса", пилот Анатолий Прытков, управлявший самолетом, получил перелом ноги, остальные отделались ушибами и ссадинами.