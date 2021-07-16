Несмотря на аномальную жару на протяжении нескольких дней, в Киеве и еще нескольких областях Украины ожидаются сильные грозы - непогода продлится в стране до конца суток.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным Укргидрометцентра, до конца суток 16 июля на Закарпатье, Прикарпатье, восточных, Полтавской, Черкасской и Житомирской областях ожидаются грозы.

В Киеве и области гроза ожидается в ближайшие часы.

Кроме того, 16-19 июля в западных, северных, восточных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее мы писали о том, что прошлая ночь, с 15 на 16 июля, в Киеве оказалась самой жаркой для этого дня за всю историю наблюдений с 1881 года. Столбики термометра ночью не опустились ниже 24,4 градусов. Это стало тринадцатым температурным рекордом столицы за календарное лето.

Также "Страна" подробно разбиралась, как на Украину свалилась аномальная жара, как ее переживают люди и когда температура воздуха станет ниже.