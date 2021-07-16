В пятницу, 16 июля, СНБО собрался на очередное заседание в Киеве. Ранее его собирались сделать выездным и провести в Сумах. Там должны были заслушать доклад главы Госпогранслужбы о состоянии и укреплении государственной границы, но потом планы изменились.

На заседании 16 июля рассмотрели введение новых санкций, вопросы гражданства. Также вопрос допуска иностранных вооруженных подразделений на украинскую территорию для военных учений. Речь идет об учениях "Независимость объединяет-2021" и "Объединенные усилия-2021".

Также затронули тему полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для экономики страны и для ее обороноспособности.

Один из вопросов в повестке - тайный.

Брифинг по итогам заседания СНБО прошел в пресс-центре Офиса президента. "Страна" публикует главные заявления секретаря Совбеза Алексея Данилова.

Прямой эфир после заседания СНБО 16 июля

18:49 Новое заседание СНБО состоится через две недели. То есть 30 июля. Брифинг окончен.

18:47 Данилов анонсировал ужесточение въезда из России из-за коронавируса. Детали должен сообщить Кабмин.

18:43 Конкретная цитата Данилова по сегодняшним санкциям:

"Был вопрос про применение санкций. Был отдельный список, который подготовил Кабмин, отдельный список подавала СБУ.

Часть из 25 организаций и предприятий отправили на 2 недели на дополнительную обработку, часть была принята.

В том числе были приняты граждане, которые находятся под санкциями США. Раньше мы докладывали, что из 130 граждан, против которых были применены санкции, на сегодняшний день умерли уже не 3 а 4, т.е. их 126.

Предыдущее решение касалось 100 лиц, осталось 26, сегодня мы приняли решение о применении санкций в отношение девяти лиц. По остальным мы работаем в зависимости от необходимости, на следующих заседаниях СНБО такие решения будут приняты".

18:38 Игоря Коломойского, Андрея Деркача и Александра Дубинского нет в списке украинцев, которые попали под новые санкции СНБО. Фамилии тех, кто есть, Данилов назвать не смог - говорит, что "не взял" список.

18:35 Следующий вопрос - коронавирус. Данилов сказал, что в Украине уже есть штаммы Дельта и Лямбда. И анонсировал новые ограничительные меры, связанные с массовыми мероприятиями. О новых мерах объявит министр здравоохранения Виктор Ляшко.

18:33 Решили до 7 сентября создать систему мониторинга олигархов.

18:32 Следующий вопрос - санкции. Подавались два списка - от Кабмина и СБУ. Часть списка компаний и граждан отправили на доработку, по остальным - утвердили.

Сегодня приняли санкции по еще девяти персонам, против которых раньше ввели санкции американцы.

18:30 Третий вопрос - отдельные полезные ископаемые перейдут под особый контроль государства. Речь снова о перераспределении лицензий.

Данилов привел в пример медь, лицензии на которую есть, но сам металл не добывается.

18:29 Второй вопрос - о гражданстве. В декларацию предлагается заносить, есть ли у декларантов второе гражданство или есть вид на жительство другой страны. Это будет увязано с законопроектом об олигархах.

18:28 Данилов допустил, что заседания Совбеза будут иногда проходить в регионах.

18:27 На повестке СНБО было шесть вопросов. Первый - по границе, он тайный.

18:20 Брифинг ведет спикер президента Сергей Никифоров. Рассказал, что визит Зеленского в США готовится.