Правительство подготовило проект распоряжения "О переносе рабочих дней в 2022 году". 8 марта и День Конституции будет по четыре выходных подряд.

Об этом говорится в проекте документа, опубликованном на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно документу, для празднования в 2022 году 8 марта - Международного женского дня и 28 июня - Дня Конституции Украины руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рекомендуют перенести в 2022 году рабочие дни:

с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Таким образом по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 до 28 июня.

Согласно документу, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Национальный банк Украины.

Напомним, что в 2021 году Кабмин перенес три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покрову.

Также сообщалось, что "Слуга народа" Третьякова предлагает отменить перенос рабочих дней в честь праздников.

