В "Квартале 95" рассказали "Стране", будут ли с сегодняшнего дня выступать на украинском языке, как этого требуют нормы закона о тотальной украинизации, вступившие в силу сегодня.

Как сообщили "Стране" в пресс-службе Студии "Квартал 95", с сегодняшнего дня сопровождение (конферанс) концертов будет осуществляться на украинском языке. Однако другие языки во время выступлений также будут использоваться.

"ООО "Квартал 95" в своей деятельности всегда соблюдает все требования действующего законодательства Украины. 16 июля вступают в силу новые нормы Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

С сегодняшнего дня, 16 июля, сопровождение (конферанс) всех концертов "Вечернего Квартала" осуществляется на государственном языке.

Другие языки во время проведения концертов будут использоваться как исключение для песен и фонограмм, а также в случаях, когда это оправдано творческим замыслом, что разрешается согласно части второй статьи 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - завили "Стране" в пресс-службе "Квартала 95".

Отметим, что как раз сейчас проходит репетиция "Вечернего квартала", и сегодня вечером должно состояться первое шоу уже по новым правилам.

Напомним, сегодня вступили в силу новые нормы закона об украинизации. В числе прочего среди них требование об обязательном украинском дубляже фильмов на телевидении и украинизация всех развлекательных и культурно-массовых мероприятий. Реакцию украинцев на новый закон собрала "Страна".