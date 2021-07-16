Показатель рождаемости в Украине самый низкая среди стран Европы - на 10 женщин рождается 12 детей.

Об этом "Стране" сообщила заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило.

Эксперт заявила, что на данный момент показатель рождаемости в Украине снова самый низкий в Европе.

"Сегодня при несколько высшем показателе рождаемости, чем в 2001 году, тем не менее она все равно в Украине самая низкая среди стран Европы. Коэффициент – 1,2 за 2019 год (суммарный показатель рождаемости – число детей, которых рожает одна женщина в течении детородного периода). То есть, на 10 женщин рождается 12 детей. При том, что в 2012 году этот показатель был близким к среднеевропейскому – на 10 женщин рождалось 15 детей. А чтобы население обновлялось хотя бы в неизменной численности, на каждую женщину показатель должен быть 2,1-2,2", - уточнила демограф.

По ее мнению, на падение уровня рождаемости влияет как экономическое положение в стране, так и общая социально-политическая нестабильность.

Демограф также рассказала, как менялись показатели рождаемости за годы независимости Украины.

"Показатели рождаемости в Украине падают. В 2000-2001 рождаемость была одной из самых низких в Европе. С 2002 она начала повышаться вслед за определенным улучшением экономического положения. В 2005 году ввели одноразовую выплату при рождении ребенка – она была достаточно значимой на тот момент. Более того, размеры гранта при рождении в последующие годы росли и были дифференцированы в зависимости от очередности ребенка – на второго, а затем третьего (или последующих) предполагалось удвоение суммы. Этот фактор также сыграл некоторую роль в благоприятной динамике рождаемости в Украине вплоть до 2012 года. А с 2014 года, с началом войны, пошел уже ощутимый спад", - объяснила Ирина Курило.

Также Ирина Курило рассказала, что нынешний средний возраст рождения первенца украинками сопоставим с таким в европейских странах конца 1980-х – начала 1990-х годов.

"У нас длительное время бытовало мнение, что женщина уже в 30 лет – старородящая. Однако на сегодня наблюдается "старение материнства", особенно ярко выраженное в городах, в частности – в крупных городах. Сегодняшний средний возраст женщины при рождении первого ребенка в целом по городским поселениям Украины – чуть более 27 лет, при этом в Киеве – почти 30 лет", – считает демограф.

Ранее мы писали о том, что двое-трое детей из каждой сотни новорожденных в Украине появляются на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Кроме этого число абортов в Украине составляет 22-25 случаев в расчете на 100 живорождений. То есть, приблизительно одна пятая часть беременностей в Украине прерывается путем аборта.