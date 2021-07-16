Во Франции, где недавно ужесточили ограничения для борьбы с коронавирусом, для посетителей после восьмимесячного перерыва снова открылась Эйфелева башня.

Об этом сообщается на сайте башни.

"После более чем 8-месячного закрытия Эйфелева башня дает вам возможность вернуться с 16 июля на "небольшую" высоту", - сказано в сообщении.

Так называемые "комбинированные" билеты, позволяющие подняться наверх по лестнице (до 2-го этажа), а затем на лифте на вершину башни, сначала будут продаваться только в кассах памятника. Остальные типы билетов также можно будет купить прямо в кассах или онлайн.

Башня будет открыта 7 дней в неделю с 9:30 с возможностью подъема до 22:00 (эвакуация памятника заканчивается в 23:45). Ношение маски останется обязательным для всех посетителей с 11 лет. Кроме того посетителей просят соблюдать дистанцию.

С 21 июля посетители в возрасте 18 лет и старше должны иметь санитарный пропуск здоровья. В документе должна быть указана информация о вакцинации или прохождении ПЦР-теста на Covid-19.

Напомним, не сделавшие прививок от коронавируса медики Франции с сентября не смогут работать и получать зарплату.

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