Члены временной следственной комиссии (ВСК) по "вагнеровцам" направят в Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) обращение, чтобы в ведомстве объяснились, могут ли они обеспечить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на заседание комиссии.

Порошенко в очередной раз не явился на заседание ВСК по делу "вагнеровцев" в связи с чем члены комиссии приняли решение о направлении экс-президенту требования объяснить, почему он не является на заседание ВСК.

После чего, комиссия направит обращения в Офис генерального прокурора с требованием о принудительном приводе экс-президента для участия в следующем заседании.

Соответствующее решение было принято, сегодня, 16 июля, во время заседания Временной следственной комиссии верховной рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представят угрозу национальной безопасности Украины.

"За" проголосовали все 8 членов комиссии.

Также на заседание ВСК заслушали представителей силовых структур СБУ, ОГПУ, ГУР МО, которые должны были подтвердить или опровергнуть информацию, касательно наличия уголовного дела "вагнеровцев", но представители всех трёх силовых ведомств не смогли предоставить соответствующую информацию, сославшись на то, что они не уполномочены на это.

Напомним, в мае Верховная Рада не приняла постановление о создании ВСК по вопросам расследования по делу "вагнеровцев". В июле на заседании ВСК по делу "вагнеровцев" вызвали Порошенко.

"Дело вагнеровцев" касается событий, произошедших летом 2020 года в районе Минска накануне президентских выборов в Беларуси. Тогда задержали 33 человека. В республике заявили, что они работали на ЧВК "Группа Вагнера". Оказалось, что некоторые из них подозреваются в участии в военных действиях на Донбассе.

Позже Украина обратилась к Беларуси с просьбой передать военных Киеву, однако после этого Минск принял решение отправить их в РФ.

Между тем, среди политиков и журналистов, близких к Петру Порошенко и Александру Турчинову, появилась версия, что "вагнеровцев" специально в Беларусь из РФ выманивали украинские спецслужбы, а у Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией, и устроили слив информации. Для проверки этой версии и хотели создать отдельную ВСК.