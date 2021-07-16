С сезона 2021/2022 клубы Украинской премьер-лиги (высшей лиги чемпионата Украины по футболу среди мужских команд) обязаны наносить на свою игровую форму большое лого Украинской ассоциации футбола, на нем – карта Украины с полуостровом Крым и слоган "Слава Украине! Героям слава!", который теперь является официальным слоганом УАФ.

Об этом сообщает издание Tribuna.com.

Эмблема должна быть размещена по центру на груди: между лого клуба и лого производителя экипировки.

В следующем сезоне участие в премьер-лиге примут 16 украинских команд, в том числе "Динамо" Киев, "Шахтер" Донецк, "Заря" Луганск "Черноморец" Одесса и другие.

Обязанность наносить эмблему УАФ распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка страны.

Эта эмблема была утверждена УАФ после присвоения слоганам "Слава Украине" и "Героям Слава" футбольного статуса. Это случилось накануне Евро-2020, когда УЕФА обязал убрать из формы сборной Украины слоган "Героям Слава".

Позже президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что позиция УЕФА касательно формы сборной на Евро-2020 является первой "победой" нашей страны.