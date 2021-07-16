Пассажирский самолет Ан-28, который пропал с радаров и совершил жесткую посадку в Томской области, серьезно пострадал в результате инцидента.

В сети появились фотографии авиалайнера после инцидента.

Борт в результате жесткой посадки перевернулся, от удара об землю сильно пострадали стойки шасси. Все 19 пассажиров целы и едут в Томскую больницу. По информации "Интерфакса", пилот Анатолий Прытков, управлявший самолетом, получил перелом ноги, остальные отделались ушибами и ссадинами.

Совершивший жесткую посадку Ан-28. Фото: Mash

Самолет после жесткой посадки. Фото: Life

Напомним, самолет Ан-28 16 июля перестал выходить на связь и пропал с радаров. У самолета сработал аварийный радиомаяк. Он летел из города Кедровый в Томск. На борту находились 19 человек. Спасатели развернули поиски.

К операции привлекли вертолет, поскольку местность, где пропал лайнер, покрыта густыми лесами, что сильно затрудняло поиски.

Спустя некоторое время спасателям удалось отыскать авиалайнер. Возле самолета с номером RA-28728 они обнаружили пассажиров, которые находились на борту. Все они выжили.