В пятницу, 16 июля, каталонский суд одобрил введение комендантского часа в испанском регионе, где наблюдается самый высокий уровень роста заболеваемости Covid-19 в стране.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на европейские СМИ.

По данным издания, комендантский час будет действовать на территории Барселоны и других городов Каталонии, начиная с этих выходных. Он будет начинаться с 1:00 и длиться до 6:00 в тех населенных пунктах, где за последние 14 дней число зараженных было выше 400 на 100 тыс. населения.

Данные меры вызваны резким ростом количества заболевших коронавирусом, особенно среди молодежи.

При этом двухнедельный уровень заболеваемости коронавирусом в стране на этой неделе достиг порога почти в 470 случаев на 100 тыс. человек, учитывая, что днем ранее этот показатель соответствовал 437 случаям.

Всего сначала с пандемии в Испании зарегистрировали более 4 млн случаев заражения инфекцией. Из них более 81 тыс. пациентов умерли от последствий заражения. Почти 3,7 млн полностью выздоровели.

Напомним ранее, испанские туристические центры обратились к правительству с просьбой вернуть комендантский час, чтобы помешать резкому росту числа заболевших Covid-19.

Как сообщалось, 26 июня, в Испании были ослаблены карантинные меры. Впервые с начала пандемии жителям разрешили носить маски на улице. Режим был введен в стране весной прошлого года.