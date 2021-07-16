Пустомытовский райсуд Львовской области арестовал земельные участки, которые в 2019 году тогдашний председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский выделил в собственность четырем известным спортсменам. Суд рассматривает иск об отмене распоряжений Львовской ОГА и отмене государственной регистрации на земельные участки.

Об этом сообщает "Наші гроші" со ссылкой на постановление суда.

В постановлении суда говорится о земельных участках площадью по 0,1 га в селе Горишний, возле Вулецкого леса на Сыхове. Мальский, будучи председателем ОГА, передал их в собственность шахматисткам Марии и Анне Музычук, боксеру Андрею Котельнику и тренеру по боксу Дмитрию Сосновскому. В 2019 году они зарегистрировали право собственности, земля предназначалась для дачного строительства.

В 2021 году в суд обратились люди, которые заявили, что что около 40 лет уже пользуются этими землями. А право собственности получили по решениям сельского совета села Пасеки-Зубрицкие.

При этом один участок был отдан в частную собственность еще в 1996 году, другие в 2007 и 2010 годах. Но истцы только сейчас решили завершить оформление права собственности с присвоением кадастровых номеров.

В исковом заявлении они указали, что спортсмены никакого отношения к участкам не имеют и никогда ими не пользовались, и требовали обеспечения иска, пока будет рассматриваться это дело. Суд поддержал требование и арестовал землю.

Напомним, 1 июля 2021 года в силу вступила отмена моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

"Страна" опросила селян, собираются ли они продавать землю.