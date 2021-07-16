Верховный суд ответил на критику со стороны Офиса президента Украины по поводу решения об отмене указа Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого из Конституционного суда. Верховный суд настаивает, что его решение основывается на верховенстве права.

Об этом сообщает Верховный суд.

На Банковой заявляли, что решение Верховного суда по Тупицкому направлено на то, чтобы сорвать судебную реформу. Однако в ВС говорят, что поддерживают реформу, но хотят, чтобы изменения соответствовали Конституции.

"Верховный Суд поддерживает положительные сдвиги, направленные на построение независимого и справедливого суда, однако подчеркивает, что все изменения должны происходить в соответствии с Конституцией Украины.

Конституция Украины определяет, что государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины.

Верховный Суд как высший суд в системе судоустройства Украины в своей деятельности руководствуется принципом верховенства права. Этот принцип отражен в сотнях тысячах решений Суда.

Задачей суда всегда является защита нарушенных прав и свобод, как того требует Конституция Украины и Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Верховный Суд всегда поддерживал и продолжает поддерживать все положительные сдвиги, происходящие в государстве, направленные на построение честного, справедливого, открытого, независимого суда и сильной демократической Украины. Любые реформы, способствующие этому, получают безусловную поддержку со стороны Верховного Суда. В то же время все изменения должны происходить только в соответствии с Конституцией Украины. Реформирование судебной власти невозможно без уважения к независимости суда и судей и без понимания функций и роли суда в государстве", - заявили в ВС.

Напомним, 14 июля Верховный Суд признал указ президента Зеленского, который отменяет назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, противоправным.

В свою очередь у Зеленского заявили, что подадут апелляцию на решение Верховного суда, который признал противоправным его указ от 27 марта "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым был отменен указ о назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Сейчас Офис генпрокурора сообщил о новом подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ Тупицкому, который 13 июля выиграл суд, касавшийся указа Зеленского.