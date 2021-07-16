На этих выходных впервые в свободном доступе появится дефицитная вакцина Pfizer. Препарат обещают вводить людям из живой очереди в некоторых центрах вакцинации.

Плюсы этой прививки: высокая эффективность и сертификация в Европе - то есть путешествия станут доступнее.

Минус украинских реалий: американско-германскую вакцину в регионы доставляют без соблюдения температурного режима. Известно минимум об одном таком инциденте. Поэтому колоться ей следует в общем-то на свой страх и риск.

Где, когда и кто в Украине может получить "Пфайзер", а также - что будет, если уколоться просроченной вакциной, разбиралась "Страна".

Где в Украине можно уколоться Пфайзером?

Изначально Минздрав сообщил о том, что Pfizer "выбрасывают" в свободный доступ. Но вскоре оказалось, что в конкретно в Киеве пока препарат не будет доступен всем.

Например, в МВЦ, где идет массовая вакцинация, "Пфайзер" могут только граждане в возрасте 60+ и представители трудовых коллективов, которые подали специальную заявку в Минздрав.

Все остальные, кто приедет на Левобережную в выходные, получат китайский "Корованак" - без права выбора.

В это же время в регионах страны в воскресенье, 18 июля, обещают вводить "Пфайзер" всем желающим. А именно - в Одессе, Чернигове, Полтаве и Кременчуге.

В Одессе с 9 до 18 часов по адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. С. Палия, 93а, ТРЦ "Семья", 2 этаж;

ул. Толбухина, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3 этаж);

ул. Левитана, 62, поликлиника №20;

ул. Житомирская, 2, Центр первичной медико-санитарной помощи №10;

ул. Болгарская, 38, Консультативно-диагностический центр Городской клинической больницы №1;

ул. Ильфа и Петрова, 15, школа № 72;

ул. Ген. Петрова, 34, школа №53;

ул. Балковская, 42, школа №5.

В Полтаве с 9 до 18 часов по адресу ТРЦ "Киев", улица Зиньковская 6/1А.

В Кременчуге с 9 до 18 часов на базе местного лицей №11 "Гарант", улица Первомайская, 53.

В Чернигове в выходные "Пфайзер" будут вводить в ТРЦ "Голливуд" в ЦУМе.

Во всех случаях с собой нужно иметь паспорт, декларацию с семейным врачом или ИНН. Записаться можно заранее через "Дию". В приложении нужно выбрать один из указанных выше пунктов вакцинации и занять свободный слот.

Корреспондент "Страны" из Киева записался на прививку в один из одесских пунктов. Удастся ли ему сделать укол, будут ли в Одессе очереди - сообщим дополнительно.

К слову, черниговские медики уже заявили, что прививать будут лишь местных жителей. У гендиректора Черниговской городской больницы №2 спросили в фейсбуке, можно ли приехать за "Пфайзером".

"Вакцинация проводится жителям г .Чернигова и Черниговской области. Жителей других регионов прошу обращаться по месту жительства или декларирования (декларация с семейным врачом). МОЗ Украины позволило использовать вакцину Pfizer-BioNTech в центрах массовой вакцинации по всей территории Украины", - ответил Владислав Кухар.

То есть съездить из Киева в Чернигов на укол не получится.

Чего ждать после укола?

После укола "Пфайзером" наиболее распространенный побочный эффект - боль в месте инъекции. Она фиксируется у четырех из пяти человек. В течение нескольких дней проходит.

Как облегчить боль? Может помочь прикладывание льда к месту инъекции по 15 минут 3-4 раза в день. При более выраженном болевом симптоме можно принимать ибупрофен.

У многих граждан, получающих прививку Pfizer, наблюдается слабость, увеличение лимфоузлов, лихорадка, боль в мышцах, судороги. Эти проявления могут возникать в течение первых трех дней после вакцинации и длятся около суток. Для нормализации температуры тела врачи советуют принимать парацетамол.

При появлении сыпи на теле, отеке лица или горла, тошноте, учащенном сердцебиении, отдышке, боли в груди нужно срочно обращаться к врачу. Эти симптомы нельзя лечить самостоятельно или терпеть.

Кашель, одышка, насморк, боль в горле, потеря вкуса или запаха не входят в перечень побочных эффектов после вакцинации. Если вы почувствовали что-то из этого списка, следует оставаться дома, исключить социальные контакты и сделать тест на ковид.

В Украине уже зафиксирована смерть человека после укола "Пфайзером". В первых числах июля 47-летний мужчина из Винницкой области скончался спустя четыре часа после введения препарата. Мужчина почувствовал тошноту и потерял сознание. Реаниматологи не смогли ему помочь.

Неизвестно, связана ли эта смерть с вакцинацией.

Отметим, что один из очень редких побочных эффектов "Пфайзера" - повышенный риск миокардита (воспаление сердечной мышцы). Он него по всему миру скончались несколько человек. Данную побочку уже внесли в список угроз вакцины в Евросоюзе.

Однако шансы заболеть коронавирусом, перенести его в тяжелой форме, долгие месяцы лечить последствия болезни или даже скончаться - на порядок выше, чем умереть после прививки.

Скандал с испорченным Пфайзером

Но если вероятность тяжелых побочек от "Пфайзера" весьма невелика, то вопросы могут возникнуть с качеством хранения вакцин в Украине.

На этой неделе в распоряжении "Страны" оказалось видео, на котором запечатлено, как в регионы Украины приезжает вакцина Pfizer, доставленная с грубыми нарушениями условий хранения.

На кадрах видно, как медицинский работник из Харькова распаковывают контейнер с препаратами. Вакцина Pfizer поступила не в специальном контейнере и без холодовых элементов. Внутренний трекер показал плюсовую температуру, хотя производитель настаивает на специальном температурном режиме - от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию.

По словам главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко, подобное нарушение холодовой цепи при транспортировке "Пфайзера" - не единичное явление в разных регионах Украины.

"В регионах жалуются, что около 38 тысяч доз Pfizer было распространено по Украине в таких условиях, с нарушением правил транспортировки. Удалось снять пока только это одно видео из Харькова, но оно подтверждает, что была нарушена холодовая цепь. Нет спецконтейнера, холодовых элементов, и по самой вакцине видно, что она прибыла размороженной", - сказал Сергей Кравченко "Стране".

Специалист напомнил, что препарат Pfizer должен поступать замороженным при ультранизких температурах, потом вакцина размораживается, разводится с помощью растворителя и только после этого используется. Он добавил, что партию вакцин, которая была доставлена с явными нарушениями температурного режима, использовать уже нельзя - она испорчена.

Власть отреагировала на данное происшествие. Замминистра по вопросам европейской интеграции Александр Комарида заявил, что испорчена была не вакцина, а трекер в контейнере.

"Мы ждем еще некоторые документы, но предварительно можно сказать, что трекеры в термобоксах с вакцинами показывали неправильную температуру. Из-за того, что их технические характеристики не соответствовали условиям использования", - сказал Комарида.

Чиновник не исключил, что эту партию препарата еще могут использовать для вакцинации населения. Для этого министерство должно убедится в том, что испорчен был датчик температуры в боксах. "Вакцину сразу вернули на склад госпредприятия Укрмедпостач, она сейчас находится там на карантине. А решение о ее применении будет принято после завершения проверки МОЗ", - отметил замминистра.

В ответе чиновника звучит противоречие. Если говорить о неисправности трекера, то это не может быть предположением - прибор либо работает, либо нет. Причем дальше Комарида заявил, что Минздрав проверяет партию "Пфайзера". То есть того, что она испорчена, исключать нельзя.

Если предположить, что с "градусником" было все в порядке, то можно ли использовать вакцину? Нарушение температуры хранения вакцины приравнивается к истечением срока годности препарата.

Интересно, что на следующий день после этого скандала МОЗ изменило правила хранения "Пфайзера". Теперь хранить неразведенный препарат после размораживания можно при температуре от +2°C до +8°C в течение месяца. Раньше - только пять дней. Минздрав сообщил, что такую рекомендацию прислал производитель.