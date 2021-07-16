Сегодня Рада назначила министром внутренних дел Дениса Монастырского - бывшего главу комитета по правоохранительной деятельности.

Он сменил на посту Арсена Авакова, который руководил полицейской структурой более семи лет.

С приходом Монастырского влияние Банковой на министерство внутренних дел существенно усилится. Как уже рассказывала "Страна", Монастырский изначально считался человеком нынешнего заместителя главы МВД и соратника Авакова Антона Геращенко, который и привел его в политику. Но затем переориентировался на Офис президента.

"Страна" анализировала, чего ждать от нового министра, чью биографию мы уже разбирали.

Что Монастырский обещал после назначения. 13 шагов

Выступление Дениса Монастырского в Верховной Раде он начал с комплиментов Зеленскому.

"Сегодня для меня очень важный и ответственный день. Мою кандидатуру предложили на должность министра внутренних дел Украины. Я из команды президента, был с ним с первых дней, шел с командой президента в первой 20-ке в Верховную Раду Украины. Поэтому в первую очередь, хочу поблагодарить президента Владимира Зеленского за доверие", - сказал он в своей вступительной речи.

После этого Монастырский в нескольких словах аргументировал свое назначение на пост главы МВД:

"Значительную часть своей жизни я посвятил законотворчеству в вопросе реформирования правоохранительной судебной системы. Уже почти 2 года как я был избран главой Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. За это время наш комитет разработал и Верховная рада приняла 48 законов в сфере криминальной юстиции...".

Главным приоритетом своей работы на посту министра МВД Монастырский назвал безопасность граждан, государства и увеличение доверия общества к правоохранительным органам.

Он также обратился к сотрудникам правоохранительным органам. "Хочу выразить уважение к сотрудникам правоохранительных органов. Я уважаю всех из вас, у кого есть офицерская честь и достоинство. Но я буду беспощадно бороться с теми, кто несмотря на присягу использует свои полномочия для обогащения и нарушает права людей", - сказал кандидат.

Далее Монастырский сказал про опасность работы полицейских и привел статистику смертей за годы независимости.

"Погибли 1697 работников органов внутренних дел и мы все должны об этом помнить", - сказал он и предложил почтить их память минутой молчания.

После этого Монастырский назвал первые шаги на новой должности.

Вопрос защиты трудовых и социальных прав полицейских, увеличение расходов на увеличение оплаты работы полицейских;



Борьба с организованной преступностью (воры в законе и криминальные авторитеты, из-за которых совершается большая часть особо тяжких преступлений). Монастырский гарантировал, что решение СНБО и президента по санкциям в отношении "воров в законе" будет неуклонно исполняться в полном объеме;



Развитие и совершенствование патрульной полиции, которая насчитывает 17 тысяч сотрудников. Гарантировал, что патрульные продолжат привлекать к админнарушениям за нарушение правил дорожного движения судей, прокуроров и народных депутатов, но исключительно в рамках закона;



Безопасность страны. Монастырский обратился к мэрам, главам облгосадминистраций и депутатам с просьбой выделять больше средств на установление видеокамер в городах и селах;



Продолжение проекта "Полицейский офицер громады" и community policing (перевод с англ. "безопасность в обществе"), суть которых состоит в новом качестве отношений между полицейскими, громадой и местными властями, где "каждый осознает собственную ответственность за свою безопасность, а полиция в своей деятельности отталкивается от нужд граждан";



Личным приоритетом Монастырский назвал безопасность дорожного движения, а целью ведомства - уменьшение смертности на дорогах. "У меня есть мечта, чтобы каждые 5 лет смертность на дорогах Украины уменьшалась в два раза, аж до нуля";



Контроль за грузовым транспортом, который разбивает дороги, построенные в рамках президентской программы "Большое строительство"; "Вместе с министром транспорта Александром Кубраковым мы не допустим уничтожения украинских дорог из-за грузовиков, которые идут с ужасным перегрузом. Штрафы за перегруз будут оплачивать не только перевозчики, но и настоящие виновники - заказчики таких перевозок", - отметил Монастырский.



Больший уровень цифровизации всех сфер работы МВД. В этом вопросе Монастырский рассчитывает на поддержку министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова;



Превенция, борьба с насилием, защита прав детей и несовершеннолетних. Противодействие распространению наркотиков и реабилитация наркозависимых;



Реформы в сфере погранслужбы и строительство надежной современно обустроенной границы по всему периметру станы. "Пограничники в 21 веке не должны пешком патрулировать государственную границу, буду прилагать максимум усилий, чтобы они получали достойную оплату и условия работы, чтобы встречать гостей с улыбкой. А очереди на пропускных пунктах должны уйти в прошлое", - подчеркнул Монастырский;



Координирование общих усилий Нацгвардии и полиции для обеспечения общественного спокойствия и безопасности;



Добровольное страхование имущества от чрезвычайных ситуаций. Ускорение получения паспортов и разрешительных документов. Все услуги, которые могут предоставляться дистанционно без угрозы для персональных данных граждан, будут цифровизованы для их удобства. Перебоев в производстве бланков, паспортов, водительских удостоверений не будет;



Укрепление обороны Украины, развития территориальной обороны и участие в мероприятиях, направленных на восстановление территориальной целостности страны, в том числе "возвращения украинского Крыма и Донбасса".

После чего поблагодарил всех за внимание и завершил выступление лозунгом "Слава Украине!".

Отношения с "соросятами"

Судя по реакции прозападных "активистов" - назначение Монастырского вместо Авакова восторга у них не вызывает.

Что лишний раз подтверждает информацию "Страны", которую мы обнародовали сразу после того, как Аваков написал заявление об отставке. Министра убрали с должности не по требованию американцев, а по желанию Банковой.

Соответственно, и новый назначенец пришел в это ведомство лично от Зеленского. Что видно и по реакции тонко чувствующих внешние вибрации "соросят". А также националистов, которые ориентируются на посольства.

Так, одесский радикал Сергей Стерненко заявил, что Монастырский - "преемник Авакова от Авакова". Хоть это и не так, но свое негативное отношение к Денису данная часть грантовой тусовки высказала.

Кроме того вчера Стерненко и его сторонники устроили "проводы" Авакова под центральным офисом МВД в Киеве. "Черт ушёл но пришёл точно не ангел. Если новый министр будет превращаться в черта мы отправим его в ад, как и Авакова", - заявил на митинге организатор.

То есть, эту акцию готовили скорее не для Авакова, а в качестве превентивного давления на Монастырского.

Также близкий к "соросятам" Олег Сенцов также разразился скепсисом относительно персоны нового министра. "У нас новый министр внутренних дел, но поздравлять всех нас с этим, я бы не спешил", - многозначительно написал он.

При этом в целом у прозападного актива пока отношение к Денису Монастырскому не столько негативное, сколько настороженное. Но уже сейчас видно, что давление на него по ряду интересных для этой публики дел будет нарастать.

Например, по делу Шеремета.

Что будет с делом Шеремета?

Одно из ключевых дел, которые достались Монастырскому в наследство от Авакова - гибель журналиста Павла Шеремета. Подозреваемых в убийстве полиция задержала в конце 2019 года.

Дело расследовано, передано в суд, но там явно забуксовало. А не так давно из тюрьмы вышел последний обвиняемый в убийстве - Андрей Антоненко.

За полное снятие обвинений с Антоненко и двух его вероятных подельниц - Юлии Кузьменко и Яны Дугарь - выступают широкие круги националистов: от порохоботов, до С14 и Стерненко.

Причем в последнее время они усиливают нажим, видя, что дело разваливается.

Успех этого дела, кстати, был условием сохранения должности за Аваковым, о чем, будучи депутатом, говорил и сам Денис Монастырский, транслируя позицию Банковой. И, хотя министерство формально уже это дело не ведет - провал обвинения в суде будет считаться провалом прежде всего МВД, которое собирало доказательства.

И перед новым министром встает дилемма: продолжать линию на обвинение Антоненко, Кузьменко и Дугарь или же отказаться от обвинений в их адрес. Момент как раз удобный - все равно негатив падет на ушедшего Авакова.

В противном же случае Монастырский рискует получить со старта большой конфликт с порохоботской и националистической тусовкой.

Учитывая, что и сам Зеленский недавно дал понять, что не до конца верит в причастность к убийству обвиняемых и даже общается с Яной Дугарь - то варианты могут быть очень разные.

Это, кстати, может послужить и в качестве информационного удара по Авакову - если экс-министр вдруг решит из отставки примкнуть к оппонирующим Банковой политическим проектам или как-то иначе уйти в оппозицию (детальнее анализировали эти перспективы в материале "Куда уходит Аваков").

Но это, конечно, в том случае, если не будет принято полярное решение - снизить влияние радикалов на "улицу".

Что будет с политикой по националистам?

Фактор уличных радикалов - это в целом крайне сложный вопрос для Зеленского.

"Активисты" как правило настроены против президента, и здесь перед Банковой два вопроса: как снизить их влияние на улицу и нужно ли при этом создавать свою "гвардию".

Замена министра внутренних дел вроде бы дает шанс на сдвиги в этом вопросе. Поскольку Аваков оставался последним автономным центром силы, который мог контролировать часть радикалов сугубо в своих интересах.

Впрочем, учитывая, что Владимир Зеленский продолжает ту же идеологическую политику, что и Порошенко, то в какой-то форме уличные радикалы останутся востребованными - чтобы "кошмарить" тех, кто не согласен с курсом власти по гуманитарной сфере, коммунальным тарифам и так далее.

Поэтому в целом обнулять фактор националистов, которые могут диктовать свои правила улице, на Банковой вряд ли станут.

А вот кому станут служить радикальные группы, "ходившие" под МВД (вроде Нацкорпуса) - это пока вопрос. Детальнее о нем читайте в материале "Кто после отставки Авакова будет контролировать националистов".

А вот, что касается в целом безнаказанности националистов за хулиганские действия или более тяжкую уголовщину, которая утвердилась при Авакова - здесь на большие сдвиги наблюдатели особо не рассчитывают.

"Ура, у нас новый министр внутренних дел!

Наверное, теперь-то наконец расследуют дело Бузины, Шеремета, дело 2 мая, приведут к общему знаменателю уличных активистов, запретят полиции крышевать разный сброд и обилечивать коммерсов, а вместо этого полицейские начнут ловить преступников, а не разводить руками в духе "ну а что мы можем сделать?", получая очередное сообщение о преступлении.

Ну, или нет", - пишет одесский журналист Юрий Ткачев.

Что думают о Монастырском-министре в "Слуге народа"

"Страна" поговорила с депутатами, которые работали с Денисом в Раде. Они высказали свои мнения относительно его будущей работы в МВД.

Все собеседники сходятся на том, что Монастырский - слишком мягкий человек для такой должности.

"Ровный, взвешенный, спокойный, неконфликтный человек. Не вспыльчивый. В комитете часто играл роль громоотвода, то есть, пытался всех успокаивать в конфликтных ситуациях. Не наживал себе врагов. Он, скорее человек, который пытается со всеми договориться, чем со всеми ссориться. И это плохо, он часто давал слабину, отступал, там где нужно было проявить позицию. Он не лидер, не жёсткий, там, где это нужно. Он компромиссный даже слишком, на него надавить вообще не сложно. Ему легче было как-то между капель пройти, чем реально отстаивать свою позицию", - рассказал нам один из нардепов.

Другие комментаторы говорят, что Монастырский "слишком мягкий для этого министерства". "Он бы гармоничнее смотрелся на месте министра культуры".

Некоторые делают из этого вывод, что Денис в пошел в министры просто как исполнитель воли президента.

"Он не амбициозный абсолютно. То, что он стал министром — не его заслуга, все это понимают. Он покладистый и нехарактерный. Просто исполнитель, ему скажешь — он сделает. Не знаю, что должно произойти, чтобы он полез в открытый конфликт. Зато с ним можно адекватно пообщаться, он простой, без тройного дна, как это часто бывает в политике. Но некоторые инициативы так и не попали в зал только потому что Денису не хватило жёсткости в отстаивании своей точки зрения", - рассказывает еще один собеседник "Страны".

Дали свою оценку новому министру и наши источники в МВД, которые с ним знакомы.

"Сдержанный и скромный человек, который будет работать в треугольнике работа-дом-офис президента. Сумочек Луи Виттон, крокодиловых туфлей и золотых ролексов вы у него не увидите, не надейтесь. Монастырский абсолютно лоялен к президенту, что стало ключевой причиной его назначения. Это означает, что все кадровые вопросы будет согласовывать с президентом, а все решения по заместителям и руководителям МВД по областям будут приниматься в Офисе президента.

МВД при Авакове приобрело субъектности, в этот раз на субъектность Монастырскому ещё предстоит поработать", - рассказывает наш источник в министерстве.

Он напомнил, что путь в политику Денису Монастырскому дал Антон Геращенко в 2015-ом году.

"Геращенко будучи депутатом рассказывал, что искал грамотного юриста-помощника с образованием, помогал писать ему законы, Геращенко его всюду рекомендовал как эксперта и во время формирования списка депутатов предложил как кандидата".

Источник "Страны" в МВД сообщает, что с большой вероятностью трех заместителей министра внутренних дел теперь поменяют. При этом Антон Геращенко, скорее всего, как минимум первое время останется на своем посту и станет одним из тех людей, которые будут вводить Монастырского в курс дела.

В Сети уже публикуют мемы с намеком, что Денис очень далек от "ментовской" среды.