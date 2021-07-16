Неформальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа", которая должна была состояться в субботу, 17 июля, перенесли на август.

Об этом со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Алексея Устенко сообщает УНН.

Встречу планируют провести во второй половине месяца, но до Дня Независимости, 24 августа.

Напомним, во вторник, 13 июля, фракция "Слуга народа" провела заседание фракции при участии Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. На нем обсудили вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский на заседании фракции планировал обсудить со "слугами" отставку еще двух министров, кроме Авакова.

Также мы писали о том, что после заседания фракции ее глава Давид Арахамия заявил, что 17 июля состоится закрытое мероприятие, на котором будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и члены Кабинета министров.

Позже появилась информация о том, что встреча Зеленского с нардепами и министрами пройдет в КВЦ "Парковый", и весь день у депутатов "Слуги народа" будет возможность неформально пообщаться на актуальные темы с президентом и правительством.