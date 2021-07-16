Украинцев, которых Минздрав планирует поощрять за вакцинацию, могут начать прививать от коронавируса прямо в аптеках, вопрос запуска пунктов вакцинаций в аптеках находится на рассмотрении.

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родына в программе телеканала "Дом".

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но обрабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более, у нас будет сезон гриппа и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью ", - сказал он.

На данный момент, по его словам, в Украине уже работает около 1200-1300 пунктов вакцинации от коронавируса и около 600 мобильных бригад, а также примерно 200 центров массовой вакцинации.

Напомним, в воскресенье в центрах вакцинации Полтавы и Кременчуга все желающие смогут привиться от коронавируса препаратом Pfizer.

Также сообщалось, что в МОЗ заявили, что массовая вакцинация украинцев поможет избежать новых опасных мутаций коронавируса. Потому что, если большая часть населения привита у вирусов не появляются благоприятные условия для мутации.