Коронавирус не является основной причиной смерти среди украинцев на данный момент, но каждая девятая смерть за январь - апрель 2021 года происходила из-за него. Кроме того, за последний год ощутимо выросло число смертей от других заболеваний, ассоциированных с ковидом.

Об этом "Стране" рассказала заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило.

"Сам ковид среди всех диагностированных причин смерти, скажем, за январь - апрель 2021 года – это каждая девятая смерть. При этом значительный рост, по сравнению с прошлыми годами, произошел по болезням органов дыхания, по пневмониям в частности", - рассказала эксперт.

При этом Курило считает, что численность смертей от Covid-19 конечно же не может и не должна обогнать летальные исходы от других серьезных заболеваний.

"Основной массив смертей в любой стране – это смерти пожилых из-за сердечно-сосудистых заболеваний или от онкологии. Конечно, ковид занял свою нишу в смертности. Но он не мог и не должен превзойти сердечно-сосудистые заболевания или онкологию и стать главной причиной смерти", - сообщила она.

Также демограф рассказала, что рост смертности от коронавируса в Украине происходит волнами и отчасти зависит от противоэпидемических мероприятий, в частности - от карантинов.

"Нельзя сказать, что в Украине за 2020 год рост смертности, связанный с ковидом, был выше, чем в других европейских странах. Например, в России, в США показатели были больше", - заявила Курило.

Кроме этого, она напомнила, что даже введение жесткого карантина не может однозначно служить панацеей от Covid-19.

"Естественно, бороться со вспышками инфекционных заболеваний помогает жесткий карантин. Потом в идеале его снимают. Сейчас это усложняется, в нынешних условиях глобализации страну нельзя закрыть на длительное время от сообщения с внешним миром. Но стоит помнить, что карантин – это обычный способ борьбы с эпидемиями", - резюмировала эксперт.

Напомним, в прошлом году Украина потеряла численность населения, сопоставимую с числом жителей среднего областного центра– такого, как, например, Винница. Это произошло из-за превышения числа смертей над числом рождений.

Также мы писали о том, что средняя продолжительность жизни украинцев оказалась ниже, чем в среднем по миру.