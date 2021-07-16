В Томской области России обнаружили пропавший ранее с радаров пассажирский самолет Ан-28. В МЧС РФ заявили, что авиалайнер совершил жёсткую посадку. При этом, все пассажиры выжили.

Об этом сообщает ТАСС.

"Самолет обнаружен", - сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Mash, возле самолета с номером RA-28728 спасатели обнаружили пассажиров, которые находились на борту.

"Они выбрались из самолёта, их видно с воздуха. Экстренные службы ищут площадку для посадки у места крушения", - говорится в сообщении.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Кроме того, в МЧС уточнили, что на борту находились не 17, а 19 человек, из них двое детей.

Напомним, самолет Ан-28 16 июля перестал выходить на связь. По предварительным данным, у самолета сработал аварийный радиомаяк. Он летел из города Кедровый в Томск.

В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров данного авиалайнера. На его поиски отправили вертолет. Кроме того, мы публиковали имена пассажиров, которые находятся на борту пропавшего самолета.