Бывший народный депутат Александр Пресман был признан виновным в получении незаконной компенсации за аренду жилья.

Соответствующее решение вынес Высший антикоррупционный суд, передает Telegram-канал Fight Corruptor.

Бывшего нардепа приговорили к условному лишению свободы сроком на 3 года, установив испытательный срок такой же продолжительности. Также ему запретили занимать государственные должности в течении года. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 17 тыс. грн и заплатить 23 тыс. грн расходов на проведение экспертиз по делу.

Напомним, народный депутат верховной рады VIII созыва Пресман (прошел по мажоритарке в Одесской области), получил более 928 тыс. грн компенсации за использование гостиничного номера ГП "Гостиничный комплекс "Национальный" с ноября 2014 года по август 2019, несмотря на то, что у него было собственное жилье в центре Киева.

Как считает следствие, тем самым бывший депутат нанес существенный ущерб Управлению делами аппарата Верховной Рады. Весной прошлого года Национальное антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Как сообщалось, в Раде 67 миллионеров-"слуг народа" получают компенсацию за аренду жилья в Киеве.

Также мы писали о том, что пять экс-нардепов вернули незаконно полученные 1,65 млн грн за аренду жилья в Киеве.