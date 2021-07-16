В ходе заседания СНБО ввел санкции в отношении 9 украинцев, которые находятся уже в санкционном списке США.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания

Фамилии этих граждан Данилов пока не сказал. "Кто эти девять человек? - Это не секрет, вы скоро увидите, у меня со мной списка нет", - сказал Данилов.

Позже он уточнил, что там нет Андрея Деркача, Игоря Коломойского и Александра Дубинского.

Напомним, совет национальной безопасности и обороны Украины собрался в пятницу, 16 июля, в Киеве, хотя ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал выездное заседание

Ранее, во время брифинга 12 июля, Данилов заявил, что заседание СНБО пройдет не в Киеве, а в одном из областных центров (некоторые СМИ сообщают, что это могли быть Сумы - Ред.). Почему этот план поменялся на данный момент неизвестно. По словам Данилова на этой неделе также будет рассматриваться санкционный вопрос, поэтому заседание уже традиционно может закончится введением новых санкций.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины предложил СНБО ввести санкции против 52 граждан Беларуси. В списке есть и старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также сообщалось, что 18 июня Совет национальной безопасности и обороны утвердил введение санкций в отношении Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. Секретарь СНБО объяснил решение в отношении Фирташа тем, что предприятия олигарха поставляют сырье оборонным предприятиям России. 24 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 312 физических и более 500 юридических лиц. В частности, своим указом Зеленский ввел санкции против Дмитрия Фирташа и харьковского бизнесмена Павла Фукса.