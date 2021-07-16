Офис президента анонсировал брифинг по итогам сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности Украины, на котором обсудят санкции, допуск иностранных войск и вопросы гражданства. Он состоится в пятницу, 16 июля, в 18:00.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Брифинг состоится в пресс-центре Офиса президента, на улице Банковой, 11. Его будут транслировать на странице ОП в Facebook.

На сегодняшнем заседании СНБО обсудит допуск иностранных вооруженных подразделений на украинскую территорию в 2021 году для их участия в двух военных учениях – "Независимость объединяет-2021" и "Объединенные усилия-2021". Также в повестке - вопросы госполитики в сфере гражданства и применение персональных экономических и других санкций.

Напомним, во время брифинга 12 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что следующее заседание СНБО пройдет не в Киеве, а в одном из областных центров (некоторые СМИ сообщали, что это могли быть Сумы). Однако позже от этой идеи отказались и решили проводить его в Киеве.

Кроме того, мы писали о том, что 8 июля Кабинет министров Украины предложил СНБО ввести санкции против 52 граждан Беларуси. В списке есть и старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко.