У Зеленского назвали время брифинга по итогам сегодняшнего заседания СНБО, на котором введут новые санкции
Офис президента анонсировал брифинг по итогам сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности Украины, на котором обсудят санкции, допуск иностранных войск и вопросы гражданства. Он состоится в пятницу, 16 июля, в 18:00.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Брифинг состоится в пресс-центре Офиса президента, на улице Банковой, 11. Его будут транслировать на странице ОП в Facebook.
На сегодняшнем заседании СНБО обсудит допуск иностранных вооруженных подразделений на украинскую территорию в 2021 году для их участия в двух военных учениях – "Независимость объединяет-2021" и "Объединенные усилия-2021". Также в повестке - вопросы госполитики в сфере гражданства и применение персональных экономических и других санкций.
Напомним, во время брифинга 12 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что следующее заседание СНБО пройдет не в Киеве, а в одном из областных центров (некоторые СМИ сообщали, что это могли быть Сумы). Однако позже от этой идеи отказались и решили проводить его в Киеве.
Кроме того, мы писали о том, что 8 июля Кабинет министров Украины предложил СНБО ввести санкции против 52 граждан Беларуси. В списке есть и старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко.