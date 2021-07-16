Пассажирский самолет Ан-28, который в пятницу, 16 июля, пропал с радаров в Томской области. По предварительным данным, потерпел крушение в Томской области сразу после взлета.

Об этом сообщил источник агентству TACC.

Связи с экипажем до сих пор нет. По предварительным данным, он (самолет - Ред.) мог потерпеть крушение", - сказал собеседник агентства.

В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров данного авиалайнера. На его поиски отправили вертолет.

В центре также рассказали о трудностях при поиске самолета.

"Там густой лес, передает борт, который туда прибыл. Ничего не видно, осматривают территорию, будут резать по площадям, борты будут их осматривать. Сейчас там один наш борт, идет туда еще один", - добавили в сообщении.

В соцсетях также появились имена пассажиров, которые находятся на борту пропавшего самолета.

Напомним, самолет Ан-28 перестал выходить на связь 16 июля. По предварительным данным, у самолета сработал аварийный радиомаяк. Он летел из города Кедровый в Томск. На борту авиалайнера находятся 17 человек, включая четырех детей.

Ранее мы рассказывали, как 6 июля, на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-26. Позже выяснилось, что он столкнулся со скалой и разбился. Все 28 человек на борту самолета погибли.

Также сообщали, что в июне в Кемеровской области России потерпел крушение самолет. В результате погибли четыре человека.