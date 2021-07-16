Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает на то, что ему удастся выполнить договоренность с журналистами и в сентябре этого года таки открыть кулуары второго этажа парламента для работы представителей средств массовой информации.

Об этом Раузмков сообщил на сегодняшнем брифинге.

"Лично я, всё-таки, планирую, что мы сможем выполнить ту договоренность, которая была, чтобы в сентябре открыть кулуары по крайней мере для тех, которые действительно освещают работу парламента", - сказал Разумков.

Вместе с тем он подчеркнул, что количество аккредитованных в Раде представителей СМИ на сегодняшний день превышает три тысяч человек, притом тех журналистов, "кто действительно работает и показывает работу и народных депутатов, и парламента, намного меньше", поэтому данный вопрос требует обсуждения.

Напомним, после того как в марте 2020 года журналистов запретили пускать в кулуары Рады, им позволяли присутствие исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания по улице Грушевского, 5.

Позже парламентские журналисты обратились к спикеру Разумкову с коллективным письмом с просьбой открыть кулуары парламента для журналистов. Однако, даже в августе прошлого года Разумков рассказал, что данный вопрос находится на паузе.