Сегодня, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра внутренних дел - Дениса Монастырского, за назначение которого несколькими часами ранее проголосовала Верховная Рада.

Глава государства представил нового министра в эфире телеканала "Украина 24".

"Хочу поздравить Дениса Анатольевича с этим важным доверием от парламента, премьера, президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром", - сказал украинский лидер.

Кроме того, он напомнил, важно то, чтобы президент доверял своим министрам и руководителям правоохранительных органов.

Напомним, 13 июля стало известно, что Арсен Аваков подал в отставку с должности главы МВД. Через 2 дня, 15 июля за его отставку проголосовала Рада. По словам замминистра внутренних дел Геращенко, написать заявление об увольнении Авакова попросил Зеленский.

Владимир Зеленский предложил на пост главы МВД вместо Авакова Дениса Монастырского, главу Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Комитет Рады поддержал назначение Монастырского. Воры в законе и видеоконтроль.

Также сообщалось, что в качестве приоритетов на новом посту Монастырский назвал цифровизацию полиции, условия работы патрульных полицейских, видеоконтроль на дорогах и проблему воров в законе.