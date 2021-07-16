В Закарпатской области произошел пожар на базе отдыха. Молния попала в один из домов на территории базы отдыха.

Об этом сообщает на пресс-служба ГСЧС.

Пожар произошел в здании базы отдыха, расположенной в с. Белая Церковь Тячевского района.

Очевидец сообщил, что молния ударила в антенну на крыше и огонь начал быстро распространяться по деревянному зданию. Потом пламя перекинулось и на пристроенную к базе отдыха деревянную надворную постройку.

В 00:30 пожарным удалось локализовать пожар, в 03:45 - ликвидировать.

"Правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба, поскольку огонь уничтожил перекрытие, кровлю и второй этаж гостиницы на площади 150 кв. м, а также кровлю и перекрытие хозяйственного помещения на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в селе Виноградное Одесской области молния ударила в частный дом, после чего там произошел пожар.

Также в начале июля во Львовской области из-за удара молнии погиб ребенок 2007 года рождения.