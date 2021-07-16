Спикер парламента Дмитрий Разумков недоволен работой трех министров. Также он допускает отставку некоторых членов правительства осенью.

Об этом он сказал во время брифинга.

"Я думаю, что некоторых министров можно отнести к неплохо исполняющим свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня, и у народных депутатов Украины. Будут ли они выноситься на увольнение, на отставку - посмотрим. Сейчас точно нет, сейчас, в летний промежуток времени, вряд ли можно это сделать, объективно, даже если хочешь. А осенью посмотрим", - заявил Разумков.

Также председатель Рады заявил, что у него есть вопросы к трем министрам, к кому именно - Разумков не сказал.

Напомним, на заседании 15 июля Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку. Заявление об увольнении глава МВД написал 13 июля. Он возглавлял ведомство с 2014 года.

"Страна" подробно писала о том, что означает для украинской политики и улицы отставка главы МВД.

Кроме того, мы сообщали, что замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в кулуарах Верховной Рады сообщила журналистам, что у профильного комитета есть претензии к деятельности Минобороны под руководством Тарана.