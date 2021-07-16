Разумков недоволен работой трех министров и допускает их отставку
Спикер парламента Дмитрий Разумков недоволен работой трех министров. Также он допускает отставку некоторых членов правительства осенью.
Об этом он сказал во время брифинга.
"Я думаю, что некоторых министров можно отнести к неплохо исполняющим свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня, и у народных депутатов Украины. Будут ли они выноситься на увольнение, на отставку - посмотрим. Сейчас точно нет, сейчас, в летний промежуток времени, вряд ли можно это сделать, объективно, даже если хочешь. А осенью посмотрим", - заявил Разумков.
Также председатель Рады заявил, что у него есть вопросы к трем министрам, к кому именно - Разумков не сказал.
Напомним, на заседании 15 июля Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку. Заявление об увольнении глава МВД написал 13 июля. Он возглавлял ведомство с 2014 года.
"Страна" подробно писала о том, что означает для украинской политики и улицы отставка главы МВД.
Кроме того, мы сообщали, что замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в кулуарах Верховной Рады сообщила журналистам, что у профильного комитета есть претензии к деятельности Минобороны под руководством Тарана.