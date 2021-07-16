В пятницу, 16 июля, в России под Томском пропал с радаров пассажирский авиалайнер. На борту самолета находятся 17 человек, из них четверо детей.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски", - говорится в сообщении.

На борту авиалайнера находятся 17 человек, включая четырех детей.

По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал рейс по маршруту Кедровый-Томск.

Напомним, это уже второй инцидент за месяц. 6 июля на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-26. Обломки лайнера обнаружили в нескольких километрах от аэропорта назначения. Он выполнял региональный рейс из столицы региона Петропавловска-Камчатского в маленький поселок Палана.

В самолете находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа, в основном это жители Паланы. Все они погибли. Следствие рассматривает три возможных причины авиакатастрофы.

Также мы показывали фото с места крушения. Судя по ним, самолет врезался в скалу и рухнул в Охотское море при заходе на посадку.