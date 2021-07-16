В пятницу, 16 июля, парламент учредил Всеукраинский день ответственности человека. Его будут отмечать ежегодно 19 октября.

За соответствующий проект постановления №5286 проголосовали 308 депутатов при минимально необходимых 226.

Кроме того, Рада рекомендовала Кабинету Министров разработать с привлечением общественности и утвердить в месячный срок со дня принятия постановления комплексный план мероприятий по празднованию на государственном и местном уровне Всеукраинского дня ответственности человека, предусмотрев проведение ежегодно в учебных заведениях и культуры тематических мероприятий, бесед об ответственности человека в соответствии с пунктами "Декларации ответственности человека" Богдана Гаврилишина.

Также депутаты рекомендовали местным госадминистрациям и органам местного самоуправления провести в 2021 году мероприятия по празднованию Дня ответственности человека и мероприятий по чествованию памяти Богдана Гаврилишина.

Помимо этого, Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины рекомендовано обеспечить освещение мероприятий по празднованию Всеукраинского дня ответственности человека и распространение пунктов "Декларации ответственности человека" Гаврилишина.

Как известно, в 2014 году известный канадский, швейцарский экономист украинского происхождения, общественный деятель и меценат Богдан Гаврилишин создал Декларацию ответственности человека, которая состоит из 15 пунктов. В частности, они касаются честности, законопослушности, бережного отношения к окружающей среде и уважительного отношения к людям.

Осенью 2020 года Фонд семьи Богдана Гаврилишина начал кампанию об установлении Всеукраинского дня ответственности человека ежегодно 19 октября в День рождения Гаврилишина.

Напомним, ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал указ о введении нового знака отличия в стране - "Национальная легенда Украины". Им будут награждать за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении государственности.