Начиная с понедельника, 19 июля, в кафе и ресторанах Москвы отменят систему QR-кодов, которая была введена в российской столице 28 июня. При этом ситуация с распространением коронавируса в городе продолжает оставаться сложной, хотя показатели улучшаются уже четыре недели подряд.

Об этом городской глава Москвы Сергей Собянин сказал во время выступления на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом в пятницу, 16 июля.

Таким образом, со следующей недели жители смогут посещать кафе и рестораны без QR-кодов, которые выдаются москвичам привитым от коронавируса, тем кто переболел Cоvid-19 в течение полугода или при отрицательном результате ПЦР-теста, который действителен в течение трех дней.

При этом Собянин напомнил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает оставаться сложной и необходимо продолжать соблюдать все эпидемиологические требования.

Кроме того, в Москве с понедельника разрешат работу фудкортов и ночных заведений, при условии соблюдения ими санитарных норм, об этом сообщает "РИА Новости".

Напомним, москвичей собирались отправлять на 2 года в колонию при попытке попасть в ресторан по поддельному QR-коду.

Также сообщалось, что Евросоюз предлагает Москве обсудить сотрудничество по ковид-сертификатам.