Вследствие интенсивных дождей на автомобильной дороге М-05 Киев - Одесса, км 337 возле с. Троицкое (Подольский р-н Одесской обл.) возник оползень с деформацией дорожного покрытия. Сейчас на месте события круглосуточно осуществляются восстановительные работы, правая полоса движения на этом участке перекрыта

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в пятницу.

По словам министра Александра Кубракова, полностью работы планируется завершить до 3 августа.

Уже заменено более 2,200 тыс. куб. м переувлажненной почвы. Работают 10 ед. спецтехники. В разработке - инженерное решение для надежного укрепления насыпи.

Состояние автомобильной дороги Киев - Одесса после сильных дождей. Фото: Служба автомобильных дорого в Одесской области

Данный участок автодороги был построен еще в 2006 году. С тех пор Служба автомобильных дорог в Одесской области проводила работы только за счет эксплуатационного содержания.

Оползень сошел из-за затяжных дождей. Инцидент произошел возле села Троицкое Подольского района.

В результате дорожное полотно деформировалось, крайнюю правую полосу движения на этом участке автодороги М-05 Киев – Одесса пришлось перекрыть.

В Мининфраструктуры напомнили, что обновление маршрута Киев - Одесса началось в рамках проекта "Большое строительство" в 2020 году. В том же году работы проводились в Киевской и Черкасской областях. В планах - обновление М-05 по всей протяженности.

В рамках кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком на капитальный ремонт 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях будет выделено около EUR600 млн, а также будет осуществлено софинансирование из средств Государственного бюджета Украины для покрытия расходов на уплату НДС.

В Мининфраструктуры добавили, что проектная документация уже утверждена, вскоре эти соглашения вступят в силу, после чего будут начаты работы.

Ранее мы писали о том, что 22 июня, недалеко от базы отдыха возле села Лебедевка Одесской области произошел оползень на берегу моря.

Также в японской префектуре Сидзуока утром в июне сошел мощный оползень. В результате без вести пропали около 20 человек.