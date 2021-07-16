Число погибших в Рейнланд-Пфальце, юго-западной части Германии, где бушуют мощные наводнения, увеличилось до 60 человек. Таким образом общее число жертв в ФРГ превысило 100 человек.

Об этом сообщил телеканал N24 в пятницу, 16 июля.

Утром мы рассказывали, что по данным полиции, не менее 59 человек в различных районах на западе ФРГ погибли, без вести пропали более тысячи человек.

Все началось с того, что на ФРГ обрушились мощные ливни с приходом циклона "Бернд". Дожди не прекращаются с начала недели. Особенно пострадали регионы на западе страны. По данным Метеорологической службы Германии, только за двенадцать часов там с неба упало до 80 литров воды. Некоторые населенные пункты отрезаны от внешнего мира из-за затопленных дорог. Людям пришлось ждать помощи, сидя на крышах домов. Их эвакуировали с помощью вертолетов. В районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что потрясена катастрофой и выразила соболезнования родным и близким погибших.

Также мы публиковали ранее жуткие кадры наводнения, на которых запечатлено, как вода с огромной силой разрушает города.