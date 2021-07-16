С 16 июля в Украине вступают в силу новые нормы закона об украинизации.

Среди них - обязательный украинский дубляж фильмов на телевидении, украинизация всех развлекательных и культурно-массовых мероприятий, языковые экзамены для госчиновников.

Правда, при этом депутатов не оказалось в списке тех, кто должен подтвердить знание государственного языка.

Накануне этого Конституционный суд окончательно узаконил закон о тотальной украинизации, что стало лишним поводом для торжества отдельных представителей политикума.

Собрали реакцию на новые нормы языкового закона их сторонников и противников.

"Модно и обязательно". Что пишут сторонники языкового закона

"Обязательная. Модная. Повсеместная. Это три последовательных стадии утверждения украинского языка, которые должно обеспечить украинское государство" - написал депутат "Евросолидарности" Владимир Вятрович.

Скандальная писательница Лариса Ницой поздравила всех с очередным этапом вхождение в действие норм закона о языке.

"Эти нормы упали не с неба, а выдавленные нами, думаете, у врагов? Ничего подобного. Мы потратили кучу времени, сил и здоровья, чтобы выдавить эти нормы от своих же патриотов прошлого созыва, которые кричали нам, что "низзя так, потому что это радикализм!". Свои же кричали, депутаты. Ага. А теперь не вспоминают, как они на всех собраниях в комитетах затыкали нам рот и обзывали нас провокаторами.

Потому что, оказывается, требовать обучения для всех меньшинств на украинском языке (а язык пусть изучают) - это провокация. Увеличить объемы предметов на государственном языке в школах для меньшинств - это провокация. И это все секта Ницой. Вводить квоты не в украинский язык, а на языках меньшинств - это провокация. Это секта Ницой хочет всех украинцев перессорить с меньшинствами.

Что? Языковое пространство на украинском языке 100%, а с него давать квоты меньшинствам? Провокация Ницой и ее секты.

А снять пункт "украинский язык не может сужать языковые права национальных меньшинств" - низзя, потому что это Ницой и ее секта валит закон ... А требовать одноязычных передач на тв - это провокаторша Ницой врет, что разноязычные только в Украине. Что мы только ни наслушались!

Часть требований таки же выдавили. Часть выбить, к сожалению, не удалось, вроде остались разноязычные (шизофренические) передачи. Добились в законе увеличение объемов украинского языка в школах для меньшинств. Добились в законе увеличение объемов украинского языка на тв. Добились снятия неприемлемо-вредного пункта "речь не может сужать права меньшинств", так о чем тогда этот закон был бы?

А теперь те, кто нам кричал: "ПРОВОКАТОРЫ!", Теперь они хвастаются на тв, какие они молодцы и с которым дальним прицелом работали, утверждая язык. Какие они патриоты. И купаются в любви патриотов-избирателей. И теперь это их праздник))) а все остальные ... - провокаторы))))

О чем это я? И ни о чем. История стара как мир. Вот как теперь добиться, чтобы хотя бы то, что выдавили, выполнялось?

Это уже зависит от всех украинцев. Не от дяди-волшебника. От всех. Потому что это не просто наше желание. Это наш долг".



"Зеленский обманул своих избирателей". Мнения противников украинизации

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский обратил внимание, как в Раде радовались вступлению в силу новых норм те же парламентарии, которые вычеркнули норму об обязательном владении украинским языком для депутатов".

"Княжицкий с трибуны поздравляет всех с вступлением в силу новых норм закона о языке, вся фракция ЕС стоит рядом.

Я тоже всех поздравляю, и лично Княжицкого, но все же, никак не могу понять, зачем он вычеркнул из закона о языке норму, обязывающую народных депутатов Украины владеть государственным языком?"

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко написал, что русский язык запретили, чтобы украинцы потребляли Ницой, Сенцова "и других бездарностей".

"Русский язык на Украине запретили во всех сферах общественной жизни, в сфере образования и обслуживания, а с сегодняшнего дня — русский язык запрещён и в сфере культуры.

Театры и кино, телевидение и книги — только мова. Театр русской драмы? На мове. Русские песни, советское кино? Только в переводе на мову. Концерт? На мове и точка! Ну, не идиотизм?

И разве это — развитие украинского языка? Что создано на нём? Вы запретили русский, чтобы мы потребляли Ницой, Сенцова и прочих бездарностей? Жрите сами! Даже в переводе на русский они никому не нужны.

Надо понимать, что просто запретив русский язык, для развития украинского языка не сделаешь ничего. Обязав перевести советские фильмы на мову, вместо того, чтобы творить подобные, это не развитие, а просто запрет.

Обеспечение функционирования украинского языка — это не значит ТОЛЬКО украинского языка. И тем более — запрет русского языка. Украинский язык во всех сферах жизни может запросто функционировать наряду с русским языком.

16 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Украины, где сказано: народ Украины — это граждане Украины всех национальностей. В уважении и равенстве, а не в дискриминации.

Богатство Украины — в разнообразии. А натягивать бандеровскую Галицию на всю многонациональную страну — это не просто мерзко и вызывает только отторжение, но и преступление против многонационального народа Украины.

Зеленский, обещавший всё изменить, обманул 73% своих избирателей, продолжив запрет и дискриминацию русского языка для всех. Но "Квартал 95" при этом в развитие украинского языка не сделал вклад и на грош.

И вы думаете, "Квартал 95" теперь свои сериалы начнёт на мове снимать? Нет, они просто перенесут своё производство из Украины и продолжат снимать на русском. Потому что нам — запрет, а Зеленскому — рубли.

Но я верю, что окончательно судьбу Украины решат не бандеровцы, и не Зеленский — решит многонациональный народ Украины. И тем больнее после запретов и дискриминации будет и бандеровцам, и Зеленскому".

"Перейдет ли Квартал на украинский язык? Ваши версии" - задала вопрос журналистка Ольга Палий.

Публицист Игорь Лесев написал, что речь идет о дискриминации и "изнасиловании личности", ведь носитель русского языка в Украине выводится за рамки правовых отношений.

"Тут у нас событие на событие нанизываются, не все даже успеваешь одной задницей охватить. Но одно событие – решение КСУ по закону о мове – пропустить не можем.

Собственно, это уже, все. Та самая точка невозврата, только в отложенном времени. С одной стороны, окончательное узаконивание сегрегации граждан одной страны. Деление граждан на сорта. Язык – это не просто форма коммуникации. Это сама суть человека, его самость. Поэтому мы говорим о насилии над индивидуальной сущностью наших сограждан.

А с другой стороны, произошло окончательное раскрытие, что Украина и ее институции – это не для всех. Носитель русского языка здесь выводится за рамки правовых отношений. И такая сегрегация будет только нарастать, включая самый простой бытовой уровень.

Приведу абстрактный пример. Хозяйственный спор в суде между двумя гражданами Украины. Но один украиноязычный участник АТО, а другой – русскоязычный, личная страница в сети у которого исключительно в антимайдановских постах. Равные ли у них стартовые позиции в суде?

Еще раз. Власть Зеленского создала гетто для русских и русскоязычных граждан Украины, лишив их не только естественного от природы права развития на родном языке, но и делая их неконкурентными в экономической и правовой сфере. Это называется политика социального расизма. От классического расизма она отличается только тем, что у носителя русского языка есть возможность "перепрошить" себя, прибиться к "титульной нации". Но, по сути, мы говорим об изнасиловании личности. Это то же самое, как заставлять человека сменить сексуальную ориентацию.

Что мы получаем в итоге? Безусловно, всегда есть люди, которым "какая разница". Более того, чем выше социальная лестница, тем легче идти на любые компромиссы. Кто знает, сколько человек в стране согласилось бы стать трансгендерами, за зарплату всего в несколько тысяч долларов в месяц? А тут "всего лишь" требуют сменить язык в публичной сфере.

Но в том то и дело, что никаких компенсационных няшек подавляющее большинство носителей русского языка не получают. Нет на всех "нескольких тысяч долларов" зп. Изнасилование предлагается бесплатное, а кто против – выходит за рамки правого поля. По сути, мы получаем языковое сообщество, которое живет во внутренней оккупации и не соотносит себя с проектом "Украина". Такая себе вариация еще одного Курдистана.

Ну а к Офису Зеленского, который и проводит эту политику социального расизма в Украине, у меня есть 4 вопроса.

Первый. Вот есть у вас абсолютно пустой проект "Крымская платформа". Говорю "пустой", потому что прямо сейчас расскажу, как он закончится. Приедут лица с разной степенью узнаваемости в Киев, понадувают щеки о деоккупации полуострова, подпишут какую-то декларацию/меморандум/обращение к человечеству и на этом все. Если хотите попилить бабло, могу вам еще пару проектиков накидать – Северокипрская платформа, Косовская платформа, Тайваньская платформа, Западносахарская платформа, Голанско-высотная платформа, Тибетская платформа, Кашмирская платформа, Абхазская платформа… ну и пока хватит.

Но вопрос все же такой. Как вы на международной площадке собираетесь апеллировать к жителям Крыма, лишив их вчерашних соотечественников базового права на использование русского языка, который на полуострове является основным? Или вам в принципе насрать на жителей Крыма? Вам нужен полуостров назад, но без людей?

Второй вопрос. ЛДНР. ОРДЛО. Оккупированные территории. В общем, называйте их как хотите. Если Запад вас таки прогнет на выполнение Минских – пусть даже очень формальное выполнение – осколок Донбасса будет в составе Украины все равно на особых правах. И первая особенность этого особого права – свободное использование русского языка. Как вы будете объяснять, что в Донецке и Луганске может свободно функционировать русский язык, а в Мариуполе и Одессе – нет?

Третий вопрос. Как думаете, повлияет ли закон о языковой сегрегации граждан на усиление эмиграции русских и русскоязычных граждан из Украины? Так как вы тупые и недоразвитые, просто напомню, что в Украине размножаются несколько не так, как в Нигерии и Бангладеш. Ежегодно население страны сокращается приблизительно на 300-330 тысяч человек.

И четыре. Вот вы откровенно презираете некоторую часть своих сограждан. Не буду апеллировать цифрами, потому что я и сам ими не владею. Но очевидно, что речь идет даже не о сотнях тысячах, а гораздо больше. Вот вы их называете "русней", "ватанами", "раковой опухолью", "политическим конструктом" (последний перл от КСУ). Вы этих людей ежедневно унижаете и ломаете насильно их идентичность. Как при такой политике презрения к части своих сограждан можно даже теоретически переизбрать на второй срок Зеленского?

Что рассказали в "Квартале 95"

В "Квартале 95" рассказали "Стране", будут ли с сегодняшнего дня выступать на украинском языке, как этого требуют нормы закона о тотальной украинизации, вступившие в силу сегодня.

Как сообщили "Стране" в пресс-службе Студии "Квартал 95", с сегодняшнего дня сопровождение (конферанс) концертов будет осуществляться на украинском языке. Однако другие языки во время выступлений также будут использоваться.

"ООО "Квартал 95" в своей деятельности всегда соблюдает все требования действующего законодательства Украины.

С сегодняшнего дня, 16 июля, сопровождение (конферанс) всех концертов "Вечернего Квартала" осуществляется на государственном языке.

Другие языки во время проведения концертов будут использоваться как исключение для песен и фонограмм, а также в случаях, когда это оправдано творческим замыслом, что разрешается согласно части второй статьи 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - завили "Стране" в пресс-службе "Квартала 95".

Отметим, что как раз сейчас походит репетиция "Вечернего квартала", и сегодня вечером должно состояться первое шоу уже по новым правилам.