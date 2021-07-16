Спортсмен из Уганды Джулиус Ссекитолеко, прибывший в составе национальной команды на Олимпийские игры в Токио, пропал без вести. Это произошло после того, как у него хотели взять тест на коронавирус.

Об этом сообщает на японское издание Kyodo.

В последнее время 20-летний тяжелоатлет, выступавший в весовой категории до 67 кг, тренировался в префектуре Осака. Отмечается, что со спортсменом пытались установить связь, чтобы взять у него тест на коронавирус. Однако выяснить местонахождение Ссекитолеко не удалось. По словам городских властей, в последний раз его видели в гостинице.

Сборная Уганды после прилета в Японию была временно размещена в городе Идзумисана (префектура Осака) на юго-западе страны. Ранее у двух спортсменов сборной Уганды, прибывшей в Японию для участия в Играх, был обнаружен коронавирус.

Ранее мы писали о том, что в Японии перед Олимпийскими играми, которые состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа, ожидают новую, уже пятую волну коронавируса. Ее вызовет штамм вируса "Дельта", а также увеличение числа людей на улицах.

Кроме этого, Олимпийские игры пройдут без традиционных рукопожатий и объятий во время церемонии награждения из-за распространения коронавируса.