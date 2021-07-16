По итогам второго квартала 2021 года китайская компания Xiaomi впервые в истории обогнала Apple по поставкам смартфонов и заняла второе место на рынке.

Об этом свидетельствуют данные свежего отчета аналитиков Canalys.

На первом месте в топе расположилась южнокорейская компания Samsung, она занимает 19% мирового рынка. У Xiaomi - 17%. Apple, опустившись на третье место, заняла 14%. В первую пятерку также попали китайские Oppo и Vivo, которые входят в концерн BBK Electronics. Их доли - по 10%.

Во втором квартале 2021 года в целом объем мирового рынка смартфонов вырос на 12%. Лидер рейтинга Samsung нарастила продажи на 15%. Xiaomi увеличила поставки на 83%, это самый высокий показатель в топ-5 крупнейших производителей смартфонов. Apple в прошлом квартале отгрузила всего на 1% больше смартфонов, чем год назад.

Напомним, в начале года Xiaomi попала под санкции CША. Американскому бизнесу запретили инвестировать в Xiaomi и ее дочерние компании.

Также мы писали о том, что в мае суд в США признал недействительным решение Пентагона о внесении технологической корпорации Xiaomi в список "китайских военных предприятий".