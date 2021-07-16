В Кремле прокомментировали решение Министерства обороны России включить статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" в обязательную программу подготовки военных.

Об этом сообщает TACC в пятницу, 16 июля.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин не знает об этом.

"Нет, президент не знает об этом, но с другой стороны, это вполне объяснимо", - сказал он, добавив, что такой подход к изучению статьи, "автором которого выступил Верховный главнокомандующий", вполне "естественный".

Напомним, 12 июля Владимир Путин опубликовал на официальном сайте Кремля статью об Украине. В начале материала российский президент изложил доказательства своего тезиса "Русские и украинцы - один народ". Также в статье Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы обстановку вокруг России и Украины и заявил, что Киев и Москва являются частями одного исторического и духовного пространства.

Днем ранее стало известно, что статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" по указанию министра обороны России Сергея Шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке в российской армии.

Ранее мы рассказывали, что Путин говорит о своей статье, а также подробно проанализировали, что в ней написал российский президент.