В четверг, 15 июля, британское издание Guardian опубликовала "документы Кремля", в которых говорится о попытках России помочь экс-президенту США Дональду Трампу победить на американских выборах в 2016 году. В Кремле эту публикацию назвали ложью.

Об этом сообщает "РИА Новсти".

"Я вчера неоднократно это комментировал, мне кажется, тут нечего особо больше комментировать. Это полная неправда, классический фейк, прямо образец", - сказал Песков, в ответ на вопрос, действительно ли президент РФ Владимир Путин в 2016 году лично дал указание помочь с избранием Трампа.

В публикации Guardian сказано, что исходя из информации в "документах Кремля", которые якобы оказались в распоряжении издания, российский президент Владимир Путин лично дал разрешение на секретную операцию по поддержке Трампа на выборах 2016 года в ходе закрытой сессии Совета безопасности РФ. На заседании якобы присутствовал тогдашний российский премьер-министр Дмитрий Медведей и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

В издании утверждают, что на встрече пришли к выводу, что Вашингтон при правлении Трампа сможет помочь "стратегическим целям Москвы", в частности это "социальная нестабильность" в США и ослабление переговорных позиций американского президента. При этом самого Трампа в этих "документах Кремля" оценивают как "психически нестабильного, импульсивного, неуравновешенного человека с комплексом неполноценности".

Напомним, экс-госсекретарь США Марк Помпео заявлял, что Россия влияла на выборы в США еще в начале 2000-х годов.

Также сообщалось, что весной разведка США обвинила Россию в очернении Байдена и поддержке Трампа на президентских выборах.